Salernitana;appello a imprenditori locali per cordata

“La Salernitana portera’ in alto il nome di Salerno, della Campania e del Meridione favorendo lo sviluppo economico, spero per lungo tempo. Sono pronto e propongo un progetto di ampio respiro che cerchi di fare della Salernitana un team competitivo, con una formula ‘solidale'”. Cosi’ Luigi Snichelotto, imprenditore e presidente dell’associazione “AssoMiMe” (Mezzogiorno Italia Mediterraneo Europa) che ha lanciato un appello al mondo dell’impresa salernitana e campana. In particolare l’imprenditore vorrebbe “creare una cordata tesa all’acquisizione del club: tutti insieme, per rilevare la societa’. Creare una rete di imprenditori, senza scopi speculativi, ma spinti solo dal senso di responsabilita’”. Com’e’ noto, infatti, dopo la promozione in serie A la Salernitana avra’ 30 giorni di tempo per risolvere l’incompatibilita’ provocata dalla multiproprieta’. Le norme federali non consentono ad un imprenditore di avere due club nella stessa categoria ed il vincolo e’ esteso fino al quarto grado di parentela. Nel caso specifico la Salernitana ha come co-patron Claudio Lotito, gia’ presidente della Lazio, e Marco Mezzaroma che e’ suo cognato. “Sono consapevole – ha aggiunto Snichelotto – che l’investimento sia importante e non alla portata del singolo investitore, se non in casi diversi dal nostro ed anche connotato da una buona dose di rischio, ma sarebbe un onore partecipare e fare l’impresa, tutti insieme”. Per Snichelotto “la Salernitana ha dimostrato in questi anni uno spirito indomito, da vero combattente, con la rinascita dalla serie C alla serie A di oggi. Una vera testimonianza di tenacia e determinazione. Un impeto di entusiasmo per la citta’, che, come tutta Italia, guarda con fiducia al futuro e nel rilancio post pandemia. Una storia, un’impresa importante, quella realizzata dalla squadra, che ci deve far riflettere. Io ci credo. Chiedo agli imprenditori di crederci per dar vita a una cordata virtuosa che possa disegnare il futuro dell’US Salernitana 1919. Insieme possiamo farcela”.

