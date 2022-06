Salernitana, via Ederson, ecco Lovato ed Okoli

di Marco De Martino

SALERNO – Adesso è fatta davvero: Ederson è un nuovo calciatore dell’Atalanta, Lovato (nella foto) ed Okoli della Salernitana. Ieri sera è arrivata la tanto attesa fumata bianca grazie ai due giovanissimi difensori centrali che hanno accettato la proposta formulata dalla società granata sbloccando un affare ormai già incanalato nella giusta direzione. Per il cartellino di Ederson la società orobica verserà a quella granata anche 15 milioni di euro, mentre per quanto riguarda le cessioni dei due promettenti difensori, Lovato arriverà a titolo definitivo a Salerno firmando un contratto di quattro anni, mentre Okoli passerà in prestito con diritto di riscatto. L’ufficialità del triplo trasferimento avverrà soltanto venerdì prossimo per motivi burocratici. In un sol colpo così, dopo aver preso Pirola dall’Inter, la Salernitana mette a posto la batteria di centrali, completata per ora dagli esperti Gyomber, Fazio, Radovanovic e Gagliolo ed incassa una somma cospicua che gli frutta anche una plusvalenza straordinaria, soprattutto in considerazione del recente arrivo di Ederson e della sua valorizzazione lampo. Rimane un pizzico di rammarico per non aver potuto ammirare, dall’inizio e per un intero campionato, il talento sudamericano che proverà ad imporsi in maglia nerazzurra. THORSBY AD UN PASSO Dovrebbe essere il norvegese Morten Thorsby il sostituto di Ederson. Il colosso della Sampdoria ha accettato la proposta del club granata, ingolosito anche dalla prospettiva di far coppia con il connazionale Bohinen, mentre in queste ore le due società stanno chiudendo l’accordo dal punto di vista economico. Thorsby è un centrocampista duttile che ama giocare davanti alla difesa ma che, nonostante la stazza, è bravo anche nel ruolo di esterno ed è un pericolo costante in area avversaria nel gioco aereo. MONZA SU PINAMONTI Intanto c’è da registrare la frenata per Pinamonti che preferirebbe trasferirsi al Monza. Così la Salernitana, dopo aver perso altri obiettivi come Henry passato al Verona e Destro finito all’Empoli, proverà a chiudere in tempi brevi altrimenti cambierà obiettivo. C’è sempre Milik che il Marsiglia cederebbe volentieri ma che guadagna tanto, e sullo sfondo il sogno Cavani che però avrebbe ricevuto un’offerta dal Barcellona. JOAO PEDRO VERSO IL SI Per un attaccante che potrebbe sfumare un altro è in procinto di dire si alla Salernitana. Joao Pedro infatti sta per sciogliere le ultime riserve, dettate dal corteggiamento del Torino, e sta per accettare il trasferimento alla corte di Davide Nicola. Cagliari e Salernitana hanno già raggiunto un accordo sulla base di 10 milioni di euro (7 subito più 3 di bonus), mentre l’italo-brasiliano dovrebbe accettare il triennale proposto da De Sanctis. Dopo Pirola, Okoli, Lovato, Thorsby e Joao Pedro dovrebbe toccare a Calafiori ed Ansaldi sposare la causa granata. Un doppio colpo low cost che sistemerà pure la corsia mancina della Salernitana.

