Salernitana-Venezia: quote in equilibrio per la “prima” di Iervolino

Partirà dallo scontro salvezza con il Venezia il nuovo corso della Salernitana, a pochi giorni dall’arrivo del patron Danilo Iervolino. Una sfida che ha portato bene all’andata, con i granata che hanno conquistarono tre punti in trasferta ottenendo la seconda vittoria della stagione. Al momento, comunque, i bookmaker non si sbilanciano per l’appuntamento di giovedì all’Arechi: la Salernitana parte a quota 3,08 su Planetwin365, in leggero svantaggio sul 2,42 di Zanetti e i suoi e il 3,10 del segno «X». Stessa “prudenza” nelle scelte degli scommettitori, in questo caso con i granata al 30% delle preferenze, il Venezia al 39% e il pareggio al 30%. Al Penzo i granata ebbero la meglio dopo essere passati in svantaggio: un altro successo in rimonta pagherebbe 37 volte la posta.

