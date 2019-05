Salernitana-Venezia, prevendita: curve a 5 €, gratis under 14

E’ di pochi minuti fa la notifica dell’inizio della prevendita per il match casalingo relativo ai play-out tra Salernitana e Venezia in programma mercoledi 5 giugno all’Arechi alle ore 20.45. Biglietti scontati, questa la scelta del club granata, che applicherà sconti importanti nella speranza di coinvolgere gran parte della tifoseria persa per strada. Curve a 5 euro (3 euro di prevendita per il settore ospiti, non è richiesta la Tessera del Tifoso), distinti a 7 e tribuna a 9, la scelta arrivata dalla dirigenza, oltre all’offerta “dedicata” agli under 14, che potranno accedere gratuitamente nei distinti. I biglietti possono essere acquistati in tutte le ricevitorie Lis Ticket di Salerno, Provincia e zone limitrofe. I botteghini dello Stadio ‘Arechi’ saranno aperti a partire dalle ore 17:30 di mercoledì 5 giugno.

