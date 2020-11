Salernitana, una serata di gala che vale tanto

di Marco De Martino

Serata di gala al Mazza di Ferrara per la Salernitana di Fabrizio Castori, che farà visita ad una delle favorite d’obbligo di questo torneo cadetto, ovvero la Spal di Pasquale Marino. Una autentica prova del nove per la compagine granata che sarà chiamata a dare seguito alle buone prestazioni offerte in questo inizio stagione e che hanno fruttato 11 punti in classifica in cinque gare. La Salernitana è reduce da una settimana relativamente tranquilla, almeno per quanto riguarda il campo: nessun positivo, un week end di riposo grazie (o a causa, a seconda dei punti di vista…) al forfait della Reggiana e tanto lavoro per preparare al meglio lo scontro al vertice con gli estensi. Un solo contrattempo ha interrotto l’armonia in casa granata, ovvero l’infortunio occorso a Walter Lopez. Il terzino sinistro uruguayano si è fermato nella rifinitura e non è partito alla volta di Ferrara con il resto della squadra. Fabrizio Castori ha già trovato la soluzione tattica per sopperire all’assenza del sudamericano.

