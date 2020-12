Salernitana, una notte che vale tanto

di Marco De Martino

Sarà un’autentica battaglia questa sera allo Stirpe tra la Salernitana ed il Frosinone. Questi ultimi, dopo il blitz di Reggio Emilia e la contemporanea frenata dei granata all’Arechi con il Lecce, hanno l’obiettivo di conquistare i tre punti e la seconda posizione (o magari prima, in caso di passo falso dell’Empoli) in classifica. I ciociari troveranno però pane per i loro denti, visto che Castori, stasera assente per squalifica e sostituito dal fido vice Bocchini, assemblerà un undici da combattimento impostato con lo stesso atteggiamento di martedì scorso contro i salentini. Sarà fondamentale uscire indenni dallo Stirpe innanzitutto per tenere dietro una diretta concorrente e per riaffermare la forza di un gruppo capace di far registrare una media inglese perfetta in questo avvio stagionale ma, nonostante ciò, di non godere ancora del credito degli addetti ai lavori e di una parte degli stessi tifosi, tutti ancora scettici sulle potenzialità degli uomini di Castori.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia