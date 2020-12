Salernitana, un punto pesante

di Fabio Setta

Un pareggio importante per tornare al comando. Per una notte sicuro, poi chissà. La Salernitana senza soffrire troppo ha conquistato un punto importante sul campo del Frosinone, al termine di un match decisamente equilibrato. Per i granata è il secondo pareggio consecutivo, il primo 0-0 dopo ben 68 partite. L’ultimo a Padova nel febbraio del 2019. Ma questo è un punto che vale sicuramente tanto, al di là del dato statistico. Confermato il 3-5-2, la grande novità di formazione è stata indubbiamente la presenza di Giannetti in attacco, titolare per la prima volta in questa stagione. In coppia con Djuric l’attaccante ex Livorno si è mosso bene in un primo tempo molto equilibrato. Buona partenza granata, seguita da un predominio dei padroni di casa che soprattutto con Rohden si sono resi pericolosi in qualche circostanza.

