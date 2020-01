Salernitana: ufficializzato anche Felipe Curcio

Dopo quello di Ramzy Aya, la Salernitana ha ufficializzato, stamani, anche l’ingaggio del brasiliano Felipe Curcio. L’esterno classe ’93 ha firmato fino a fine campionato (30 giugno 2020) con opzione per altre due stagioni. Nelle ultime ore, il club granata ha così annunciato i due giocatori, arrivati già la scorsa settimana ed ora ufficialmente in forza alla squadra di Ventura.L’ex del Pisa potrebbe già trovare spazio, in occasione della sfida con il Cosenza. Il gruppo sta continuando ad allenarsi per la partita di sabato all’Arechi ed il tecnico è chiamato a sciogliere il nodo relativo al modulo. Quella che a Pescara era stata adottata come una soluzione d’emergenza, l’opzione 4-4-2, potrebbe essere confermata contro il Cosenza, ma con interpreti diversi.

