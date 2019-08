Salernitana travolta a Lecce

Entusiasmo a mille per il Lecce, neo promosso in A, che nel terzo turno di Coppa Italia supera di slancio per 4-0 la Salernitana dell’ex Gianpiero Ventura, salutato dall’urlo dei 16mila spettatori nel rinnovato stadio di Via del Mare. E Gianluca Lapadula ha subito fretta di presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Il cronometro segna 4′ e l’attaccante, sfruttando un inatteso liscio di Billong, porta in vantaggio i giallorossi e mette in rete il primo sigillo personale. Il primo tempo e’ un monologo giallorosso, nella ripresa Salernitana piu’ disinvolta e Di Tacchio con una gran conclusione colpisce il palo, complice la provvidenziale deviazione di Gabriel. Ma ci pensa Falco, davvero positiva la sua prova, a mettere in cassaforte il passaggio del turno. Corre il 16′ e il fantasista fa tutto da solo, riceve palla da Tachtsidis, salta tre avversari e lascia partire una sassata che non lascia scampo a Micai. Ancora Lapadula al 31′, imbeccato da Farias, mette a segno la sua doppietta personale, gloria anche per lo sloveno Majer al minuto 37. Nel quarto turno di Coppa il Lecce se la vedra’ con la Spal.

