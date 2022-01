Salernitana, tra offerte rifiutate anche una da 40 mln in criptovalute

Ora è il momento delle polemiche e dei ricorsi. Il salvataggio last minute della Salernitana firmato Danilo Iervolino ha sollevato la Serie A dall’imbarazzo di dover estromettere il club dal campionato. Ma la società svizzera Pvam s.a., fiduciaria del fondo Global Pacific Capital Management, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno. E vengono fuori le offerte rifiutate per poi dire di sì a quella di Iervolino. Il fondo svizzero ne avrebbe presentate due, una da 38 milioni di euro in titoli obbligazionari e una seconda da 26 milioni cash. Tra le offerte non prese in considerazione, scrive Calcio e Finanza, anche una da un altro fondo: 40 milioni di euro pagabili però in criptovalute ed in36 rate. Ritenuta irricevibile da parte dei trustee.

