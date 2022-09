Salernitana, sono numeri da zona Europa

di Marco De Martino

SALERNO – Sono numeri importanti quelli fatti segnare dalla Salernitana in queste prime sette giornate. Statistiche alla mano, la squadra di Davide Nicola è tra le prime sette in serie A in diverse classifiche speciali che tengono conto della produzione di gioco e della pericolosità in area avversaria. LA REGOLA DEL SETTE La Salernitana ha il settimo migliore attacco della serie A con 10 reti messe a segno ed è dietro solo a Napoli, Udinese (15 a testa), Inter, Lazio, Milan (tutte a 13) ed Atalanta (11). I granata hanno dunque fatto meglio, ad esempio, di Juve (9) e Roma (8). La media gol dei granata è di 1,43 a partita. Salernitana settima anche nella classifica dei tiri, 93 in tutto, di cui 31 nello specchio e 33 fuori. Fazio e compagni si collocano un gradino sotto, all’ottavo posto, nella graduatoria degli assist: 5 come Juve, Verona, Lecce e Roma. Il miglior piazzamento da parte della Salernitana è però nella classifica dei cross fatti, ben 51 (con altrettanti sbagliati), appena due in meno dell’Inter seconda e 14 in meno della Fiorentina primatista. Ottimo anche il rendimento del portiere granata Sepe che con le sue 24 parate porta la Salernitana al quarto posto nella speciale classifica dietro solo a Cremonese (con Radu), Spezia (con Dragowski) e Verona (con Montipò). I granata rimangono appena giù dal podio, dunque in quarta posizione, nella graduatoria dei chilometri complessivi percorsi dai propri giocatori: Vilhena e soci hanno macinato qualcosa come 109.898 chilometri e sono dietro in serie A soltanto a Lazio, prima con 112.650, Spezia, seconda con 111.275 ed Inter con 110.049. La Salernitana è settima anche nel possesso palla con una media di 27’34’’, di cui 13’59’’ nella propria metà campo e 13’35’’ in quella avversaria. Candreva e compagni sono tra i primi dieci, per la precisione in ottava posizione, anche nei calci d’angolo collezionati, ben 36 come la Roma di Mourinho. La squadra di Nicola deve migliorare nei fuorigioco, situazione in cui i calciatori granata sono incappati ben 15 volte, un dato che li colloca al sesto posto nella speciale classifica a pari merito con Inter, Juventus e Napoli. Un dato che però denota la continua ricerca, da parte degli attaccanti granata, della profondità e degli inserimenti alle spalle dei difensori avversari. Numeri importanti, quelli fatti segnare dalla Salernitana che però contribuiscono ad aumentare il rammarico per un bottino di punti in classifica che appare troppo scarno rispetto alla mole di gioco prodotta.

