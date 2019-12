Salernitana, solo pari e fischi a fine gara

Serviva una vittoria per dare una risposta dopo la sconfitta nel derby di Castellammare. E invece la Salernitana dopo un buon primo tempo dove trova il vantaggio ad opera di un rispolverato Lombardi nella ripresa spegne la luce (come i riflettori dell’Arechi che calano di tensione proprio nel secondo tempo) e l’Ascoli trova il meritato pareggio con Scamacca dopo alcune parate importanti da Micai. Prima del pari ospite un gol di Gondo annullato ingiustamente per off-side. Inutili gli ingressi di Djuric, Cicerelli e Maistro. Ancora ai box Cerci e Ventura ora dovrà dare riposte su una squadra che negli ultimi sedici metri non sa che fare. Squadra fischiata dai tifosi a fine gara.

