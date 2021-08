Salernitana-Simy, tutti con il fiato sospeso

di Marco De Martino

SALERNO – Simy alla Salernitana è ormai questione di ore. Il tempo trascorre inesorabile e l’attaccante nigeriano si avvicina a grandi falcate alla squadra allenata da Fabrizio Castori. L’offerta formulata dalla dirigenza granata resta la migliore: sei milioni di euro sull’unghia inclusi i bonus per accaparrarsi il centravanti che andrà in scadenza con il Crotone il prossimo mese di giugno e che quindi a partire dal mese di gennaio 2022 sarà libero di accasarsi a parametro zero in un altro club. Ciò non accadrà, con la Salernitana che lo strapperà subito ai calabresi, disposti, forse quasi rassegnati, a lasciar partire il proprio gioiello ad un prezzo molto inferiore rispetto alle proprie aspettative iniziali. Le prossime 48 ore saranno determinanti: entro ferragosto è infatti attesa la risposta definitiva del Crotone che, a questo punto, salvo clamorosi dietrofront, dovrebbe essere affermativa, con Simy che potrebbe mettersi a disposizione di Castori già a partire da martedì prossimo. ASSE CON LA SAMP Intanto si fa sempre più forte il legame di mercato con la Sampdoria. Dopo aver tesserato in prestito Bonazzoli ed aver gettato le basi per prelevare il difensore Chabot e l’attaccante Caprari, la Salernitana potrebbe accogliere un altro esubero dei blucerchiati. Si tratta del centrocampista francese Mehdi Leris, classe 1998, cresciuto nei vivai di Chievo e Juventus. Dopo due stagioni molto negative alla Sampdoria, Leris ha bisogno di cambiare aria e potrebbe partire in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza alla volta di Salerno. Chi lo conosce giura che è dotato di un grande passo, a centrocampo può giocare sia da interno sia da esterno ed è capace di destreggiarsi con entrambi i piedi, ma che dal punto di vista mentale ha sofferto il salto dalle giovanili alla serie A. Guadagna abbastanza (600mila euro il suo ingaggio) ma potrebbe rappresentare un buon investimento per la Salernitana. LE ALTRE TRATTATIVE Nel frattempo la Salernitana continua a lavorare su altri fronti. Si proverà, nelle prossime ore, a forzare Caceres a cui è stato offerto un biennale con ingaggio spalmato. Sempre per il reparto arretrato si continua a lavorare ai fianchi del Parma per ottenere Gagliolo. Dovrebbe arrivare l’ufficialità del tesseramento di Kastanos, centrocampista cipriota, in arrivo dalla Juventus under 23. Non si mollano, sempre per il centrocampo, le piste che portano agli altri svincolati Viola, Viviani e Garritano, mentre per l’attacco è sfumata la possibilità di ottenere dal Chelsea Ugbo. Il giovane nigeriano ha infatti firmato per il Genk che l’ha prelevato a titolo definitivo sborsando cinque milioni di euro. Le alternative per l’attacco ora rimangono Favilli del Genoa e Cerri del Cagliari. Vignato, altro ex Chievo, ha invece firmato per il Monza.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia