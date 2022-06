Salernitana, ufficiale, silurato il dg Sabatini, rischia anche Nicola

La presidenza Iervolino cerca un nuovo direttore generale. Comincia la guerra ai procuratori. Non rinnovato il contratto a Sabatini, rischia anche Nicola. Proprio quando il rinnovo di Sabatini sembrava essere una formalita’, le parti si sono allontanate nuovamente. Iervolino, infatti, ha ribadito al dirigente (che nel frattempo aveva gia’ iniziato a muoversi sul mercato) la volonta’ di cambiare regime; Sabatini, pur condividendo il pensiero dell’imprenditore, avrebbe palesato qualche perplessita’. Poi il comunicato ufficiale:

L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.

Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali.

