Salernitana, si tratta con il Chelsea per l’attaccante Michy Batshuayi

SALERNO – Mentre si continua a lavorare per il difensore del Nizza Daniliuc e per gli attaccanti Dovbyk e Piatek, spunta la trattativa per la punta Michy Batshuayi Atunga, belga classe 1993, in uscita dal Chelsea. Trattativa non facile. De Sanctis sta provando a snellire la rosa. Dieci sono i giocatori da cedere per sfoltire l’organico ed eventualmente inserire altri rinforzi. E’ questo l’obiettivo principale del direttore sportivo della Salernitana per questo rush finale di mercato. Veseli, Mantovani, Jaroszynski, Cavion, Capezzi, Sy, Kechrida, Boultam, Simy e Kristoffersen sono gli elementi che, dopo l’addio ufficiale di D’Andrea avvenuto ieri con il trasferimento a titolo definitivo al Cerignola, restano da sistemare altrove. Per quanto riguarda Mantovani, la società granata sta cercando di piazzarlo alla Ternana, società amica dopo le cessioni di Bogdan, Di Tacchio e Mamadou Coulibaly. Al Perugia invece sono stati proposti due fedelissimi di Castori, i difensori Veseli e Jaroszynski, mentre con il Cosenza si sta discutendo di Capezzi, vecchio pallino dei silani. SIMY IN SANNIO Cavion ormai è promesso sposo del Vicenza, che stavolta dovrebbe prelevarlo a titolo definitivo. Dopo il no all’Ascoli Simy potrebbe finire al Benevento, alla ricerca di un centravanti importante dopo le partenze di Lapadula e Moncini. Il nigeriano alla fine potrebbe accettare la corte dei sanniti. Appare molto più arduo cedere Sy, Boultam, Kechrida e Kristoffersen, elementi che non hanno mercato e che rifiutano destinazioni in categorie inferiori. Più probabile che possano essere piazzati all’estero o che possano rimanere, da fuori lista, in rosa fino alla riapertura delle liste a gennaio. (m.d.m.)

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia