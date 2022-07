Salernitana, segnali di crescita

di Marco De Martino

HOFFENHEIM 2 SALERNITANA 2 Hoffenheim: Baumann (61’ Philipp), Posch (61’ Akpoguma), Vogt (61’ Adams), Hübner (61’ Bogarde), Kadeřábek (76’ Damar), Prömel (61’ Bischof), Kramarić (61’ Asllani), Rudy (61’ Becker), Skov (76’ John), Dabbur (46’ Baumgartner), Bruun Larsen (17’ Georginio). All.: Breitenreiter Salernitana: Sepe (46’ Fiorillo), Motoc (79’ Galeotafiore), Gagliolo (46’ Pirola, 74’ Veseli), Bogdan (52’ Lovato), Bohinen (46’ Boultam), Cavion, Capezzi (46’ Coulibaly L.) (74’ Jimenez), Mazzocchi (46’ Kechrida), Jaroszynski (57’ Sy), Botheim (46’ D’Andrea), Kristoffersen (46’ Simy). A disp: Micai, Sorrentino. All.: Nicola Arbitro: Andreas Schett. Assistenti Isgoren e Baysan. RETI 8’ Kramarić, 16’ Kristoffersen, 37’ Georginio, 38’ Cavion NOTE: Spettatori un migliaio circa di cui almeno duecento tifosi granata. Ammoniti Pirola e Boultam. Al 31’ Baumann para un rigore a Kristoffersen Kitzbuhel (AUSTRIA) – Segnali di crescita per la Salernitana nella tera amichevole stagionale disputata allo “Sportplatz Kitzbuhel” contro l’Hoffenheim, compagine militante in Bundesliga. Dopo lo scialbo 0-0 maturato contro l’altra tedesca Schalke 04, è arrivato un 2-2 pirotecnico, frutto di una doppia rimonta dei granata e venuto fuori in appena 45’ di gioco. Ha aperto il nazionale croato Kramaric, all’8’, che con un fendente dal limite ha fatto secco Sepe per l’1-0 tedesco. Pronta la reazione della Salernitana con Kristoffersen il quale al 16’ pareggia i conti con un gran destro al culmine di una bella azione corale dei granata. Sullo 0-0 il norvegese aveva colpito anche una traversa, al 3’. Sempre Kristoffersen si procura ma fallisce il rigore del possibile vantaggio, facendosi ipnotizzare dal portiere della nazionale tedesca Baumann. Poco dopo, al 37’, Georginio castiga in contropiede la Salernitana che però reagisce in maniera veemente ed appena un minuto dopo ritrova il pari grazie ad un gran destro di Cavion deviato di testa nella propria porta proprio da Georginio. Il centrocampista, dato in partenza, è stato il più positivo della Salernitana tant’è vero che Nicola l’ha lasciato in campo per gli interi 90’, ruotando invece tutti gli altri e tenendo fuori precauzionalmente Mamadou Coulibaly, Radovanovic, Fazio e Ribery, tutti alle prese con piccoli problemi di natura fisica, oltre ovviamente all’ultimo arrivato Bradaric. Un buon test, insomma, per la Salernitana che però ancora una volta ha mostrato lacune in alcune zone del campo e che dunque ha estrema necessità di ricevere rinforzi dal direttore sportivo De Sanctis.

