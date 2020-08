Salernitana: salta la conferenza stampa di Castori a data da destinarsi

Colpo di scena in casa Salernitana. Dopo aver convocato per giovedì mattina la conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Fabrizio Castori, la società granata ha comunicato che l’appuntamento è stato posticipato a data da destinarsi. Questa la nota del Club:

«L’U.S. Salernitana 1919 informa che la conferenza stampa di presentazione del mister Fabrizio Castori, in programma giovedì 20 agosto, è stata posticipata a data da destinarsi».

Almeno per ora, dunque, non ci sarà nessuna presentazione del nuovo allenatore che giovedì arriverà in città e domenica partirà con la squadra per il ritiro di Sarnano.

