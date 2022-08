Salernitana-Roma, il notiziario

Continua la preparazione della Salernitana in vista della prima giornata di campionato contro la Roma. Questa mattina presso il centro sportivo ‘Mary Rosy’ i giocatori di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica e un lavoro tattico. L’allenamento si e’ concluso con partite a tema. Bradaric, Jaroszynski e Radovanovic hanno svolto un lavoro atletico specifico; fisioterapia per Bohinen e Lovato. Fiorillo e’ rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale. Con la squadra ha lavorato anche l’ultimo arrivato Vilhena. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle 18.

ROMA: ZANIOLO, ABRAHAM E DYBALA NEL TRIDENTE Domenica ripartira’ il campionato della Roma, attesa da una trasferta a Salerno che vedra’ Mourinho ripartire dalla difesa a tre e dai “Fab Four”. Wijnaldum verra’ convocato, ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e per questo partira’ dalla panchina. Pochi dubbi per lo Special One nelle scelte di formazione con Rui Patricio in porta e terzetto di difesa composto da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo spazio a Kardorp sulla destra, mentre dall’altra parte tiene banco il ballottaggio Zalewski-SpinazzOla con il primo in vantaggio per una maglia da titolare. In mediana arretrera’ Pellegrini al fianco del nuovo acquisto Matic con Zaniolo e Dybala pronti a innescare Abraham. All’Arechi settore ospiti sold out con il primo esodo dei tifosi giallorossi, in 2mila sono attesi in Campania

