Salernitana, risolto il rapporto con Fabiani e Bianchi

La Salernitana del nuovo corso targato Iervolino sta prendendo forma. Oggi il club campano ha reso note le risoluzioni consensuali dei rapporti con i dirigenti Angelo Fabiani e Alberto Bianchi. “Ringraziandoli per il lavoro svolto in questi anni, la società augura loro le migliori soddisfazioni professionali”, si legge nella nota emessa oggi. In arrivo Walter Sabatini.

