Salernitana-Reggiana, oggi la decisione

di Marco De Martino

Nell’attesa di capire se la gara di domani pomeriggio all’Arechi contro la Reggiana si disputerà o meno, la Salernitana prosegue imperterrita la propria preparazione in vista dell’impegno di campionato contro gli emiliani. Ieri pomeriggio il gruppo granata è stato impegnato in una sola seduta di allenamento, di pomeriggio, al centro sportivo Mary Rosy. Dopo una prima fase di attivazione gli uomini di Fabrizio Castori sono stati divisi in due gruppi: i granata impegnati nella gara di Coppa Italia hanno svolto un lavoro rigenerativo mentre il resto della squadra ha effettuato esercitazioni tecnicotattiche. Per quanto riguarda l’infermeria, è confermata l’assenza di André Anderson il quale, nell’infortunio riportato durante il riscaldamento di Sampdoria-Salernitana a Marassi, ha riportato una lieve lesione all’adduttore destro.

