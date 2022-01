Salernitana; pronto ricorso per “forza maggiore”

La Salernitana, come era accaduto gia’ per la trasferta di Udine, ha dato mandato all’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo che sta seguendo la situazione dal punto di vista legale. Il club campano, che domani non si presentera’ allo stadio Arechi a seguito delle disposizioni dell’Asl di SALERNO, potrebbe poi presentare ricorso al giudice sportivo per chiedere il riconoscimento della “forza maggiore”. La Salernitana, infatti, nella giornata di ieri ha fatto sapere che “l’Asl di SALERNO ha disposto, per motivi di pubblica sanita’, che tutti i tesserati”, positivi o in isolamento, “non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali”. Da quanto si apprende soltanto quattro calciatori non sono stati interessati dal provvedimento dell’autorita’ sanitaria, in quanto negativizzatisi dopo il contagio o ‘coperti’ da vaccino. La situazione, tra l’altro, potrebbe ripresentarsi anche per la sfida di Verona, in programma domenica sera. L’Asl di SALERNO, infatti, come era accaduto gia’ lo scorso 21 dicembre per il match di Udine, potrebbe impedire alla societa’ campana di mettersi in viaggio.

