Salernitana: professionisti stanno trattando la cessione della società

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver affidato a professionisti del settore l’incarico di gestire la cessione delle quote societarie. Tali trattative sono pertanto coperte dal segreto professionale e ogni comunicazione sarà fatta nei modi e nei tempi debiti”. Così la Salernitana in una nota in merito alla cessione del club divenuta obbligatoria dopo la promozione in Serie A secondo le norme federali sulle multiproprietà.

