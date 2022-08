Salernitana, preso Vilhena

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana accelera sul mercato e lo fa decisamente nella giornata di ieri, risolvendo (?) un caso spinoso, piazzando un colpo a sensazione e gettando le basi per concluderne altri quattro. COLPO VILHENA Tonny Emilio Trindade de Vilhena (nella foto) è un nuovo calciatore della Salernitana. L’olandese, di origine angolana, questa mattina sarà a Salerno per svolgere le visite mediche e potrebbe essere a disposizione di Nicola già per la Roma. Il centrocampista è stato prelevato dall’Espanyol in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa tre milioni. Nato il 3 gennaio 1995 a Maassluis, nei Paesi Bassi, Vilhena nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón. Mezzala dalla grande rapidità e dalle ottime qualità tecniche, capace di giocare anche da regista e da terzino sinistro, ha dato il meglio di sè con il Feyenoord, ma ha fatto bene anche in Russia al Krasnodar e, negli ultimi sei mesi, all’Espanyol nella Liga. Vilhena vanta anche 15 presenze con la Nazionale olandese, 20 in Champions League e 23 in Europa League. MAZZOCCHI C’E’ Risolta per ora la telenovela Mazzocchi, con il presidente Iervolino che in prima persona ha parlato con il terzino mettendo fine ad un caso stucchevole e controproducente per entrambi. Mazzocchi ieri si è allenato regolarmente e domenica sarà in campo dal 1’ con la Roma. MAGGIORE AD UN PASSO La permanenza di Mazzocchi non mette a repentaglio la trattativa con lo Spezia per Maggiore che anzi è più vicino alla Salernitana. Lo spezzino dovrebbe infatti fungere da sostituto di Bohinen e pare si sia convinto ad accettare Salerno dopo alcune titubanze legate agli interessamenti di Fiorentina, Sassuolo e Torino. TRATTATIVE PER KOUYATE, CANDREVA E DIALLO Sempre ieri De Santis ha accelerato per l’attaccante dello Strasburgo Diallo (ai francesi andranno 10 milioni) e con Candreva, idea nata all’improvviso e che è subito decollata. L’ex di Inter, Lazio e Juve dovrebbe firmare un biennale. Nelle prossime ore sono attese buone nuove anche per il difensore del Metz Kouyate: c’è l’accordo con il calciatore, non ancora tra i due club.

