Salernitana, preso Mousset. Idea Radovanovic

di Marco De Martino

SALERNO – Con il sogno Diego Costa sempre più lontano (di cui leggeremo a parte) la Salernitana ha chiuso rapidamente la trattativa per un altro attaccante. Una autentica scommessa da parte di Walter Sabatini che ha messo sotto contratto il 26enne francese Lys Mousset. Un all in, da parte del direttore sportivo granata, su un centravanti reduce da diverse stagioni molto complicate sia sotto il profilo fisico che sotto quello realizzativo. IL PICCOLO HENRY Mousset arriva dallo Sheffield United, club della Champioship (serie B inglese) in prestito nonostante il suo contratto con i biancorossi scadrà il prossimo 30 giugno. Dopo un avvio di carriera folgorante, nel quale veniva paragonato a Thierry Henry, Mousset, alto 184 centimetri ma dotato di una discreta velocità, si è perso per strada a causa dei tanti infortuni che lo hanno costretto a giocare ad intermittenza. Mousset, di origini senegalesi, non gioca dallo scorso 6 novembre e bisognerà verificare se sarà in grado di farlo subito vista la necessità della Salernitana di avere acquisti pronto uso

DUE PRESTITI DALLA JUVE La Salernitana intanto sta per rinforzare la batteria degli under, ingaggiando due calciatori molto promettenti dalla Juventus. Dal club bianconero, in prestito fino a giugno, dovrebbero arrivare il difensore rumeno Dragusin reduce dal girone d’andata trascorso in forza alla Samp, ed il brasiliano Kaio Jorge, nonostante per quest’ultimo si siano mosse Cagliari, Bologna, Samp e Lazio. Sabatini cerca anche un altro difensore esperto, con il torinista Izzo però che nicchia perchè ancora non convinto della soluzione Salerno. In alternativa c’è sempre Maksimovic del Genoa. A centrocampo dopo Ederson arriverà Bohinen dal Cska Mosca, mentre è sfumato definitivamente Diawara il quale ha fatto sapere alla Roma di muoversi solo per trasferirsi al Valencia. A questo punto Sabatini ha virato su Radovanovic, jolly classe 1988 fuori rosa al Genoa, che potrebbe rescindere ed accasarsi in granata.

NON SOLO MOUSSET In attacco dovrebbe comunque arrivare un altro profilo, soprattutto se dopo Simy dovessero partire anche Gondo e Bonazzoli. Sabatini tiene in caldo le piste che portano ai vari Destro, Zaza, Zarate, Eder, Supryaga e Nsame, ma nelle ultime ore il ds granata sta attivando i propri scout in Sudamerica, che gli hanno proposto Pavon del Boca Jrs.

