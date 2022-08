Salernitana, preso Daniliuc. Assalto finale a Batshuayi

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana ha ingaggiato il difensore Flavius Daniliuc (nella foto a sinistra): la società granata l’ha spuntata, con un blitz del ds De Sanctis, sulla concorrenza di Bologna, Atalanta e Napoli prelevando a titolo definitivo dal Nizza l’austriaco classe 2001. In giornata Daniliuc dovrebbe arrivare a Salerno per svolgere le visite mediche e mettersi a disposizione di Davide Nicola, mentre domani sera dovrebbe essere all’Arechi per assistere alla sfida contro la Sampdoria. Daniliuc, elemento cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e del Bayern Monaco, essendo classe 2001 è under ed andrà fuori lista; può ricoprire tutti i ruoli della retroguardia: centrale o terzino nella linea a quattro, braccetto destro o sinistro in quella a tre. L’AFFARE BATSHUAYI Intanto procede a ritmo serrato anche la trattativa per portare l’attaccante belga Michy Batshuayi (nella foto a destra) dal Chelsea alla Salernitana. Il club granata sta per sbloccarla ingaggiando il centravanti con la formula del prestito con diritto di riscatto e con obbligo al verificarsi di determinati obiettivi. Quasi impossibile, infatti, che Batshuayi possa trasferirsi subito a titolo definitivo alla Salernitana: l’attaccante è in scadenza nel 2023 con il Chelsea e dovrà rinnovare con gli inglesi prima di approdare in prestito con diritto di riscatto a Salerno. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis nelle prossime ore ha intenzione di sferrare l’assalto decisivo per il centravanti della Nazionale belga il quale, proprio per riuscire a partecipare ai prossimi campionati del Mondo con i Diavoli Rossi, vuole assolutamente trovare una sistemazione che gli garantisca il posto da titolare fisso. Una garanzia che finora solo la Salernitana può dargli, da qui la decisione di Batshuayi di accettare il trasferimento all’ombra dell’Arechi. Ad ogni modo il ds granata non ha comunque abbandonato del tutto le piste che portano a Piatek dell’Herta Berlino ed a Dovbyk del Dnipro, possibili alternative a Batshuayi se la trattativa con il belga e con il Chelsea non dovesse andare in porto. DIECI esuberi DA TAGLIARE Intanto De Sanctis sta provando a snellire la rosa. Dieci sono i giocatori da cedere per sfoltire l’organico ed eventualmente inserire altri rinforzi. E’ questo l’obiettivo principale del direttore sportivo della Salernitana per questo rush finale di mercato. Veseli, Mantovani, Jaroszynski, Cavion, Capezzi, Sy, Kechrida, Boultam, Simy e Kristoffersen sono gli elementi che, dopo l’addio ufficiale di D’Andrea avvenuto con il trasferimento a titolo definitivo al Cerignola (a cui potrebbe andare anche Galeotafiore), restano da sistemare altrove. Per quanto riguarda Mantovani, la società granata sta cercando di piazzarlo alla Ternana, società amica dopo le cessioni di Bogdan, Di Tacchio e Mamadou Coulibaly. Al Perugia invece è stato proposto un fedelissimo di Castori, il difensore Jaroszynski, mentre con il Cosenza si sta discutendo di Capezzi, vecchio pallino dei silani. IN DUE VERSO IL SANNIO Cavion ormai è promesso sposo del Vicenza, che stavolta dovrebbe prelevarlo a titolo definitivo. Dopo il no all’Ascoli Simy potrebbe finire al Benevento, alla ricerca di un centravanti importante dopo le partenze di Lapadula e Moncini. Il nigeriano alla fine potrebbe accettare la corte dei sanniti a cui è stato proposto anche Veseli. Appare molto più arduo cedere Sy, Boultam, Kechrida e Kristoffersen, elementi che non hanno mercato e che rifiutano destinazioni in categorie inferiori. Più probabile che possano essere piazzati all’estero o che possano rimanere, da fuori lista, in rosa fino alla riapertura delle liste a gennaio.

