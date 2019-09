Salernitana: presi Heurtaux e Gondo, Perticone al Cittadella

Nell’ultima giornata di calciomercato allo Shelton la Salernitana mette a segno due colpi in entrata e quattro in uscita. Approda in granata il difensore Thomas Heurtaux che si è legato al Club con un contratto annuale ma con opzione di rinnovo.

Il calciatore, reduce dall’esperienza con i turchi dell’Ankaragücü (stessa squadra in cui militava Cerci che ritrova a Salerno) sarà lo stopper di esperienza richiesto da Gian Piero Ventura per completare la batteria di centrali. E’ lui l’ultimo tassello della lista dei 18 Over consegnata alla Lega.

Arriva in granata anche l’attaccante classe ’96 Cedric Gondo ex Rieti e giunto in prestito dalla Lazio che lo ha ingaggiato per 4 anni. Due tasselli che servono a completare per quantità e qualità la rosa su cui Mister Ventura ha deciso di puntare.

Il Direttore Sportivo Angelo Fabiani ha messo a segno anche alcune operazioni in uscita: la più importante riguarda l’addio del 33enne difensore Romano Perticoneche passa al Cittadella a titolo definitivo. Un altro difensore, Daniele Altobelli , lascia Salerno per trasferirsi al Feralpisalò a titolo temporaneo ma con obbligo di riscatto.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia