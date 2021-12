Salernitana, presentate le prime offerte

di Fabio Setta

SALERNO – Due giorni. Il gong è sempre più vicino. Incredibile, davvero, come una questione che poteva essere risolta già a maggio si sia protratta fino alle ultime ore utili per evitare la clamorosa esclusione della Salernitana dal campionato di massima serie. In queste ore convulse di riunioni, di incontri, di scambio di documenti a regnare sovrano è il silenzio, indice che qualcosa pur si sta muovendo. In quale direzione è difficile ma le parole di Gravina, che monitora costantemente la vicenda tramite gli uffici legali della Figc, lasciano ancora speranza ad una tifoseria che sta vivendo delle ore di passione che non avrebbe assolutamente meritato. Nella giornata di ieri, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero arrivate due offerta via pec al Trust Salernitana 2021. Oggi se ne potrebbero aggiungere altre due. Poi domani sarà la giornata in cui Susanna Isgrò (Melior Trust) e Paolo Bertoli (Widar Trust), i due componenti del “Trust Salernitana 2021” incaricati di alienare entro il 31 dicembre le quote di partecipazione societaria loro affidate dai due disponenti, l’Omnia Service di Enrico Lotito e la Morgenstern dello zio Marco Mezzaroma comunicheranno le decisioni e renderanno noto il futuro del club. Oggi sarà presentata quella targata Real Sud che con Cerruti e Agnello sono pronti ad offrire una cifra intorno ai 15 milioni. Offerta che potrebbe essere aumentata nel caso in cui arrivasse l’ok anche di Distretti Ecologici, già sponsor della Salernitana, fattore che potrebbe però presentare problemi per quanto concerne l’aspetto legato all’indipendenza dagli attuali disponenti.Ieri l’avrebbe presentata Continua a lavorare invece il gruppo composto dall’imprenditore cinematografico Di Silvio e dal fondo lussemburghese Toro Capital. La cordata, secondo indiscrezioni filtrata dall’advisor Console&Partners avrebbe trovato l’istituto bancario che garantirà la solidità della cordata. La cifra offerta sarebbe di circa 20milioni. Non si registrano, dopo le smentite via social, novità per quanto riguarda il gruppo svizzero Implenia, la cui volontà di investire c’è (anche qui offerta di circa 20, 25 milioni). Continua il lavoro anche dell’avvocato Tedesco e del notaio Orlando, pronti a lanciare il salvagente a rivestire un ruolo da traghettatori, per proseguire la stagione e vendere il club a campionato in corso. Infine, oggi è attesa l’offerta di un gruppo statunitense, operante nel web. Tramite un avvocato ed un commercialista salernitano, il rappresentante di questo gruppo è stato già in passato a Salerno per motivi di lavoro e in tale circostanza avrebbe approfondito la questione Salernitana. Infatti, già prima del 15 dicembre si era diffusa la voce di una presentazione dell’offerta d’acquisto. Ora potrebbe essere l’ultima chiamata anche se i tempi sono effettivamente strettissimi. Anche perché tutti gli interessati hanno atteso vanamente l’approvazione del bilancio. L’assemblea dei soci di lunedì ha soltanto differito l’approvazione. Arriverà entro il 31? Pare difficile. Più probabile che possa arrivare i primi di gennaio. In tal senso i documenti presenti in Data Room sono teoricamente attendibili anche se non vidimati. Un’altra incognita sulla strada di una cessione non certo facile perché complicata inevitabilmente dalla scadenza imminente. Ora il tempo stringe e se davvero queste cordate sono interessate c’è da presentare la proposta di acquisizione con tutta la documentazione attestante l’indipendenza dai disponenti o la forza economica, ma soprattutto bisognerà versare il 5% quale caparra che verrà comunque restituita nel caso in cui l’offerta non dovesse essere accettata. Il pagamento del prezzo di compravendita, invece, è previsto venga saldato contestualmente all’atto di trasferimento delle partecipazioni, per i quali sono previsti i famosi 45 giorni. Quei famosi 45 giorni di proroga già previsti nel’atto notarile, in caso di accordo vincolante e che consentirebbero alla Salernitana di proseguire e portare a termine il campionato. Anche se poi l’accordo preliminare vincolante per qualche motivo non dovesse concretizzarsi in acquisto effettivo delle quote del club.

