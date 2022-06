Salernitana, piace Zerbin del Napoli

di Marco De Martino

SALERNO – Alessio Zerbin (nella foto) è la nuova suggestione di mercato per la Salernitana. Il giovane attaccante di proprietà del Napoli, che qualche giorno fa ha debuttato in Nazionale nel match contro l’Ungheria, è finito nel mirino del club granata dopo l’altro baby Gaetano e l’esperto Petagna. La società di De Laurentiis, però, crede molto nel giovane prodotto del vivaio reduce dalla proficua esperienza in B con la maglia del Frosinone con cui ha siglato nove reti nella stagione appena conclusa. Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, Spalletti ha intenzione di valutare in ritiro il talentuoso esterno d’attacco e difficilmente la Salernitana riuscirà a strappare un prestito già in queste settimane. Discorso rimandato, dunque, ad agosto quando le gerarchie saranno più delineate. Le piste più calde per rinforzare l’attacco portano sempre a Joao Pedro e Pavoletti del Cagliari, a Destro del Genoa ed a Brunori della Juventus, fermo restando che il sogno rimane Edinson Cavani. Intanto il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis continua a lavorare per riportare a Salerno Bonazzoli, Djuric e Verdi. Il primo ha fatto sapere di preferire la Salernitana alla Sampdoria che però ha intenzione di riscattarlo per poi cederlo al miglior offerente (il Bologna?). Per quanto riguarda Djuric, Fiorentina e Napoli hanno fatto proposte importanti che stanno facendo vacillare il bosniaco, ancora indeciso se accettare il rinnovo con la Salernitana o tentare una nuova avventura in una big. Per Verdi è tutto in stand by, in attesa che il fantasista torni dalla luna di miele per definire il proprio futuro assieme ai rappresentanti di Salernitana e Torino. Per quanto concerne le trattative in uscita, verso Perugia viaggiano sempre Belec, Jaroszynski, Capezzi e Veseli, mentre il Sud Tirol potrebbe prelevare Di Tacchio e la Spal Schiavone. E’ di ieri la notizia dell’interesse della Cremonese per Ivan Radovanovic il quale, dopo l’addio di Sabatini, potrebbe essere messo in lista di sbarco, come pure Lassana Coulibaly (cercato dal Bologna) e Fazio. Da sistemare anche i vari Sy, Kristoffersen, Cavion, Mantovani e Gagliolo mentre Kechrida dovrebbe rescindere. Da valutare, infine, la posizione di Simy che vanta pochi estimatori anche a causa di un contratto lungo ed oneroso con la Salernitana.

