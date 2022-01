Salernitana: Oggi summit dei trustee per ratificare la cessione

Con un assemblea fissata per quest’oggi i trustee Isgrò e Bertoli rappresentanti di Melior trust e Widar trust per il tratto Salernitana 2021, decreteranno ufficialmente la accettazione dell’offerta di 10 milioni di euro presentata dall’imprenditore Danilo Iervolino, legale rappresentante della Idi srl, per l’acquisto delle quote di maggioranza della vs Salernitana 1919. Un primo, importante passo ufficiale che successivo all’accredito dei €500000 versati dall’imprenditore di Palma Campagna a mezzo bonifico e dà a titolo di caparra. Iervolino ha fretta di chiudere nonostante ci sia ufficialmente tempo fino al prossimo 14 febbraio per portare a termine la fare ma ha intenzione di stringere i tempi per poter mettere mano alla squadra e potenziarla sul mercato tentando così il miracolo salvezza nel girone di ritorno che dovrebbe iniziare il prossimo 6 gennaio. Una settimana, al massimo due per portare in porto la trattativa e diventarne ufficialmente il nuovo proprietario. In questione la FIGC con i propri legali sta seguendo parallelamente la situazione Controllando le garanzie bancarie e non fornite da Iervolino. Una volta dato l’okay al bonifico attraverso l’assemblea indetta per oggi, i Trust potranno annunciare ufficialmente l’assegnazione della Salernitana a Danilo Iervolino e contestualmente la Bio delle pratiche per completare l’iter per il closing dell’operazione. Intanto il fondo lussemburghese fa sapere di aver presentato l’esposto in Procura per l’offerta non accettata dai trustee.

