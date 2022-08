Salernitana, offerta per Pavlidis. Hrustic e Saric per il centrocampo

di Marco De Martino

SALERNO – E’ Vangelis Pavlidis la nuova suggestione di mercato per la Salernitana. La società granata, dopo aver rinunciato a Pinamonti, diretto verso Sassuolo, e quasi certamente anche a Piatek, ha messo il proprio mirino sull’attaccante greco dell’Az Alkmaar. Con la compagine olandese, nell’ultima stagione, il classe ‘98 ha realizzato ben 16 reti in campionato, mentre in Conference League ne ha siglate 6. Un rendimento che ha fatto lievitare il prezzo del suo cartellino, passato dai sei ai dieci milioni di euro nel giro di dodici mesi. La Salernitana ha formulato all’AZ un’offerta di otto milioni più bonus che potrebbe mettere tutti d’accordo. Su Pavlidis però ci sono anche altre società interessate, con il Ajax, Fenerbahçe e Lecce in prima fila. Ovviamente la spunterà chi farà al club olandese la proposta migliore. DIFENSORE E CENTROCAMPISTA CERCASI Naturalmente De Sanctis, oltre alla questione attaccante, deve risolvere anche i problemi legati al difensore centrale, al centrocampista ed almeno ad un esterno. Per quanto riguarda il primo ruolo, dopo aver incassato i no di Empoli e Spezia rispettivamente per Ismajili e Nikolau, il ds granata si è fiondato nuovamente sul mercato estero a caccia di un profilo che possa accontentare subito Nicola. C’è stato un contatto con Kouyate del Metz ma prima bisognerà risolvere la questione extracomunitari con la cessione, dopo quella di Mikael, di Simy all’estero. Il nigeriano sembra diretto verso la Turchia: la sua partenza libererebbe un altro slot con la Salernitana che dunque potrebbe ingaggiare non uno ma due elementi con passaporto non comunitario. Uno potrebbe essere, appunto, Kouyate, ed un altro l’australiano dell’Eintracht Francoforte Hrustic (nella foto). Centrocampista dai piedi buoni, capace di giocare da mediano, da interno e da trequartista, Hrustic sarebbe felice di approdare alla Salernitana anche perché in Germania non è titolare. La trattativa sta andando avanti e potrebbe chiudersi in tempo per la prima giornata contro la Roma. Sempre valide le piste che portano a Saric dell’Ascoli ed ai giovani juventini Rovella (per il quale bisogna battere la concorrenza del solito Monza), Miretti e Fagioli (i quali però quasi certamente saranno trattenuti in bianconero da Allegri). Per quanto concerne il ruolo di esterno, dopo l’ennesimo ko muscolare che stavolta ha messo fuori causa Jaroszynski, la Salernitana deve assolutamente tesserare un elemento che possa essere pronto all’uso ed andare a ricoprire quel ruolo. Il primo nome sulla lista rimane quello di Nadir Zortea dell’Atalanta, seguito a ruota da altri due ex, l’altro orobico Ruggeri e Ranieri della Fiorentina. Depennato Ansaldi che non ha svolto la preparazione ed andrebbe rimesso al passo con gli altri.

