Salernitana, niente tre punti… per ora

di Marco De Martino

Niente tre punti a tavolino per la Salernitana, almeno per ora. Come ampiamente previsto, il giudice sportivo avvocato Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione di ieri ha deciso di porre sub iudice il risultato di Salernitana-Reggiana. Un atto dovuto per la richiesta, da parte della società emiliana, di addurre ulteriore documentazione a proprio favore nella battaglia legale, che si preannuncia lunga e difficile, contro l’assegnazione della vittoria a tavolino al club granata. La stessa Salernitana avrà la possibilità di illustrare la propria posizione, soprattutto relativamente alla richiesta di rinvio del match che secondo i vertici della Reggiana non sarebbe stata accolta, con un fascicolo.

