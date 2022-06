Salernitana, missione inglese per ingaggiare Brereton Diaz

di Marco De Martino

SALERNO – Blitz in Inghilterra di Morgan De Sanctis per provare a chiudere per l’attaccante cileno, ma con passaporto inglese, Ben Brereton Diaz. Il direttore sportivo ha rotto gli indugi ed ha raggiunto Londra dove incontrerà i dirigenti del Blackburn per provare a concludere felicemente l’affare. Classe 1999, autore di 22 gol in 35 presenze nello scorso torneo di Championship (serie B inglese), Brereton è un attaccante forte fisicamente ma al tempo stesso molto agile e dal grande fiuto del gol, capace di fungere sia da prima che da seconda punta. Il suo contratto, prolungato appena un mese fa, scadrà tra un anno ed il Blackburn è intenzionato a monetizzare dalla sua cessione. Il cartellino di Brereton costa 16 milioni, la concorrenza per la Salernitana non manca ma l’unico anno di contratto potrebbe consentire a De Sanctis di ottenere un cospicuo sconto. Nel frattempo altre trattative per rinforzare l’organico hanno subito una brusca frenata proprio quando erano in dirittura d’arrivo. LE RIFLESSIONI DI LOVATO E’ il caso innanzitutto di Lovato. Il difensore centrale doveva rappresentare buona parte del pagamento che l’Atalanta avrebbe dovuto corrispondere alla Salernitana per l’acquisto di Ederson. Undici milioni la valutazione del cartellino del promettente centrale che, unitamente ai 15 milioni cash ed al prestito di uno (Okoli) barra due (Ruggeri o Cambiaghi) calciatori, avrebbero fatto il prezzo del brasiliano ormai promesso sposo della Dea. Ed invece Lovato sta tentennando, sia perchè non è convinto della soluzione Salerno, sia perchè dietro le sue riflessioni ci sarebbe il Bologna, ancora deciso ad ingaggiarlo. Nelle prossime ore De Sanctis incontrerà il procuratore del difensore per provare a convincerlo, una volta per tutte. LE FRENATE Discorso analogo per Thorsby. Salernitana e Sampdoria si erano accordate alla fine della scorsa settimana, ma il norvegese ieri ha frenato l’affare, ormai in dirittura d’arrivo, chiedendo o di restare a Genova oppure di essere ceduto ad una big (il Napoli o una tedesca?). Anche per lui la Salernitana farà un tentativo per ricucire lo strappo, ma non perderà troppo tempo virando, in caso di ulteriori tentennamenti del centrocampista, su altri obiettivi. Brusco stop anche per il giovane Calafiori. Nonostante la presenza del suo mentore De Sanctis, il mancino pare abbia messo davanti alla Salernitana, nella propria lista di gradimento, la Cremonese. Uno smacco per il ds granata, che aveva fatto il nome di Calafiori poco dopo essersi insediato a Salerno. Infine, dulcis in fundo, la questione Joao Pedro. Anche in questo caso le due società, Cagliari e Salernitana, avevano trovato un accordo di massima non più tardi di venerdì scorso. Poi, però, si è rifatto sotto il Torino aumentando la posta in palio, unitamente ad alcune società estere, tra cui il Karagümrük, club turco allenato da Andrea Pirlo. Una situazione che ha scombussolato Joao Pedro, che ora vuole riflettere bene su quello che probabilmente sarà il suo ultimo contratto importante della carriera, ma anche i piani della Salernitana che ha puntato tutto sul bomber del Cagliari per rinforzare il proprio attacco. ANSALDI SI AVVICINA Intanto ieri sera si è avvicinato ulteriormente alla Salernitana l’esterno Ansaldi, appena svincolatosi dal Torino. L’argentino è apprezzato da mister Nicola e chiede almeno un biennale, la Salernitana gli ha proposto un annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza. L’accordo è comunque vicino e la fumata bianca potrebbe esserci a breve. LE USCITE Intanto De Sanctis è impegnato anche nel non facile compito di sfoltire la rosa. Dopo aver ceduto Belec all’Apoel Nicosia, in giornata toccherà a Di Tacchio e Bogdan salutare Salerno per accasarsi alla Ternana. Il Cosenza è forte su Cavion e Jaroszynski, mentre Veseli e Capezzi potrebbero finire al Perugia di Castori. Quest’ultimo ha chiesto anche Gagliolo che però potrebbe restare, almeno fino ad agosto, mentre Schiavone potrebbe passare alla Spal nell’ambito della trattativa che dovrebbe portare Salvatore Esposito a Salerno. Micai potrebbe tornare alla Reggina. Infine la società granata sta trattando la rescissione con Kechrida e Kristoffersen, praticamente privi di offerte.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia