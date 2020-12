Salernitana, mini rivoluzione per ripartire subito

di Marco De Martino

Archiviata non senza rammarico la sconfitta senza attenuanti patita a Brescia, la Salernitana ieri mattina è tornata in campo al Mary Rosy per l’immediata ripresa degli allenamenti. All’orizzonte c’è già un altro impegno a dir poco probante, quello di domani sera all’Arechi contro il Lecce, così gli uomini di Fabrizio Castori hanno subito ripreso a lavorare per preparare al meglio il big match contro i salentini. Il gruppo granata aperto la seduta con una fase di riscaldamento. In seguito la squadra è stata divisa in due gruppi: i calciatori impegnati nella gara di sabato hanno svolto un lavoro rigenerativo, il resto della squadra ha effettuato lavoro di forza in palestra ed esercitazioni tecniche.

