«Salernitana mi hai sorpreso ma adesso non devi fermarti»

di Enzo Sica

“Sono legato tanto a Salerno, come ben sai, per cui la domanda per quale squadra tifare la prossima domenica tra Empoli e Salernitana è scontata. E’ vero ho giocato molto anche nell’Empoli (oltre 200 partite tra Salerno e Empoli) ma è scontato che spero vinca la Salernitana anche se a fine stagione vorrei vederle entrambe in serie A” Vittorio Tosto ex difensore di quella Salernitana che nel 1999 arrivò nella massima serie con la gloriosa casa granata fa le carte al prossimo match toscana tra le sue squadre che forse gli hanno dato di più nella sua lunga carriera calcistica soffermandosi anche sulle prime diciassette giornate di campionato, delle delusioni e delle sorprese che ci sono già state nella prima parte della stagione

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia