Salernitana, Lopez fissa l’obiettivo: «Vogliamo entrare nella storia»

Enzo Sica

“Vogliamo cercare di entrare nella storia della Salernitana disputando un grande campionato che ci possa portare molto in alto”. Non usa mezzi termini Walter Lopez, il 35enne terzino di fascia sinistra granata che con Fabrizio Castori in panchina ha trovato la sua giusta collocazione. “Si mi trovo bene nel modulo del mister che è un grande motivatore e pretende da noi calciatori sempre il massimo”. Walter Lopez è arrivato in Italia sette anni fa. Lui nativo di Montevideo, un vero e proprio girovago ha giocato nel Brescia, nel Lecce, nel Benevento, nella Ternana. “Ed ho vinto anche tre campionati, due serie B ed uno di serie C. Ma con la Salernitana mi piacerebbe di più visto che la città mi ha dato tanto e venivo anche ai tempi in cui giocavo nel Benevento ed anche il pubblico è stato sempre ben disposto nei miei confronti”.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia