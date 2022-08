Salernitana, lo Strasburgo dice no per Diallo. Ufficiale Vilhena

di Marco De Martino

SALERNO – Entra sempre più nel vivo il mercato della Salernitana. Dopo aver ingaggiato la mezzala olandese Tonny Vilhena, il quale ieri ha svolto le visite mediche, è stato ufficializzato (prestito secco con diritto di riscatto), ha preso la maglia numero 10 e questa mattina si metterà a disposizione di Nicola, ieri la società granata ha chiuso per l’ingaggio di Antonio Candreva. Un anno di contratto con rinnovo in caso di salvezza per l’ex centrocampista della Nazionale nonchè di Juve, Lazio ed Inter, che arriva alla Salernitana a titolo definitivo dalla Sampdoria. Questa mattina Candreva si sottoporrà alle visite mediche e potrebbe subito mettersi a disposizione di Nicola per cercare di essere in campo domenica con la Roma. ORA TUTTO SU MAGGIORE Due colpi, questi, solo per cominciare. Infatti nelle prossime ore De Sanctis darà l’assalto finale al centrocampista dello Spezia Maggiore. La Salernitana vorrebbe concludere l’affare in tempo per schierare il centrocampista già contro la Roma. Una idea di difficile attuazione visto che Maggiore continua a prendere tempo per verificare la possibilità di finire a Firenze o Sassuolo. Con lo Spezia la società granata ha già trovato l’accordo: 5 milioni sull’unghia senza contropartite tecniche. Per l’attaccante dello Strasburgo Diallo invece è arrivato il no del club francese all’offerta di 12 milioni di euro formulata da Iervolino, così De Sanctis è tornato sulle tracce di Boulaye Dia del Villareal. RITORNI E NOVITA’ Nel frattempo si riaprono le porte della Salernitana per due freschi ex, ovvero Simone Verdi, che ora il Torino ha intenzione di sistemare, e Luca Ranieri, per il quale il presidente Iervolino si è mosso in prima persona offrendo alla Fiorentina due milioni per il cartellino. De Sanctis intanto continua a lavorare per Kouyate, per il quale non c’è accordo con il Metz, e per pescare un altro paio di under. Il primo è il talentuoso Raskin, centrocampista belga classe 2001 in forza allo Standard Liegi, su cui però c’è anche il Sassuolo, il secondo è il romanista Afena Gyan Felix, attaccante promosso dalla Primavera giallorossa proprio dal ds granata.

