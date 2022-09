Salernitana, l’Arechi resta ancora un tabù

di Fabio Setta

SALERNO – Si ferma a cinque la striscia di risultati utili della Salernitana di Nicola che, contro il Lecce, rimedia la seconda sconfitta stagionale, peraltro entrambe all’Arechi. Se in trasferta, dove è ancora imbattuta, la squadra ha un rendimento importante, in casa i numeri dicono ben altro. In quattro gare sono arrivati solo quattro punti con tre potenziali scontri diretti disputati, ma soprattutto la Salernitana ha vinto nel 2022 in casa ha vinto soltanto tre volte, contro Fiorentina e Venezia lo scorso anno e contro la Sampdoria quest’anno. Sei pareggi e cinque sconfitte completano il bilancio interno dei granata in questo anno solare. Regina dei pareggi, la Salernitana, invece, ha vinto soltanto una delle ultime dieci partite disputate in massima serie. La Salernitana ha perso due delle prime quattro gare casalinghe stagionali in massima serie per la seconda stagione consecutiva. Tre i punti in più rispetto alla scorsa stagione, quando proprio alla settima giornata arrivò il primo successo stagionale, contro il Genoa all’Arechi. Per la terza gara consecutiva la squadra di Nicola ha subito due gol e sono quindi sei nelle ultime tre partite. Un dato da non trascurare assolutamente. L’ultima volta che la squadra campana ha collezionato tre incontri in massima serie subendo almeno due gol è stato nel marzo 2022 (9 in totale v Inter, Sassuolo e Juventus). Non è mancato il gol all’attivo, cinque nelle ultime tre gare, dieci in queste prime sette giornate, anche se solo grazie all’autorete dello spagnolo Joan Gonzalez. La Salernitana aveva beneficiato di un’autorete l’ultima volta in serie A lo scorso ottobre, in occasione della sconfitta casalinga contro l’Empoli (autogol di Ismajli). Sono cinque le gare consecutive in gol per la Salernitana con il record in Serie A fermo a 9 collezionato nella stagione 98/99. Seconda vittoria per Baroni nelle sfide contro Nicola che ha vinto una volta, mentre tre sono i pareggi. Per il tecnico granata è arrivata la prima sconfitta contro il Lecce dopo la vittoria, nell’unica sfida alla guida del Genoa nel 19/20. Prima vittoria per Baroni all’Arechi dove aveva sempre perso mentre il bilancio complessivo contro la Salernitana è di due vittorie per il tecnico, tre pareggi e tre vittorie granata. Quarta sconfitta per la Salernitana con l’arbitro Doveri, seconda consecutiva dopo quella dello scorso anno con l’Empoli sempre all’Arechi. Il bilancio si completa con una vittoria granata e un pareggio. Quella ottenuta venerdì, nel primo storico confronto in massima serie tra i due club, è l’ottava vittoria a Salerno per il Lecce. Il bilancio di questa classicissima del sud si completa con quattordici successi granata e undici pareggi. La Salernitana non batte il Lecce dal 2013/14 in terza serie mentre nelle ultime quattro gare ha rimediato tre sconfitte un pareggio nel torneo cadetto 20/21.

