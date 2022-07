Salernitana, la pista Piatek

di Marco De Martino

SALERNO – E’ arrivato il momento, per la Salernitana, di stringere per il bomber. Dopo aver sistemato la difesa con gli arrivi di Pirola e Lovato, le corsie laterali di centrocampo, con gli ingaggi di Bradaric e Sambia ed integrato il pacchetto offensivo, con l’acquisto di due giovani di belle speranze come Botheim e Valencia, il direttore sportivo Morgan De Sanctis va a caccia dell’attaccante in grado di toccare la doppia cifra nel prossimo torneo di massima serie. I primi obiettivi del ds granata sono Pinamonti dell’Inter, Petagna del Napoli, Bonazzoli della Sampdoria e Dia del Villareal ma, chi per un motivo chi per un altro, al momento nessuno di loro è alla portata della Salernitana. Pinamonti attende un segnale dall’Atalanta, Petagna è vicinissimo al Monza, Bonazzoli dopo aver lasciat scadere l’ultimatum della Salernitana sta per accasarsi in A (Bologna, Hellas e Monza in corsa per l’ex granata) mentre Dia, nonostante l’imminente arrivo al Villareal del sogno proibito di Iervolino Edinson Cavani, non ha ancora manifestato la propria volontà di accettare la destinazione salernitana. IDEA PIATEK E così De Sanctis si sta guardando attorno e, dopo Milik, gli è stata offerta un’altra vecchia conoscenza polacca del nostro calcio. Si tratta di Krystzof Piatek (nella foto), centravanti classe 1995 con un passato al Genoa, al Milan e, nell’ultima stagione, alla Fiorentina ma di proprietà dell’Herta Berlino. Il pistolero è tornato ai tedeschi dopo l’annata in chiaroscuro alla Viola (solo 6 gol in 18 presenze) ma è destinato a lasciare la Bundesliga. E’ stato proposto a De Sanctis a prezzo di saldo, con la formula del prestito gratuito con obbligo di riscatto al raggiungimento di obiettivi personale e di squadra ed il ds granata ci sta pensando. In queste ore ne ha parlato, in ritiro, con Nicola ed a breve potrebbero esserci novità.

