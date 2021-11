Salernitana-Juve; iniziative per ricordare Fortunato

– Salernitana-Juventus sara’ l’occasione per ricordare Andrea Fortunato. Salernitano di nascita, l’ex calciatore bianconero perse la vita il 25 aprile 1995 a causa di una leucemia fulminante. Domani sera le tifoserie delle due squadre lo ricorderanno in occasione del match in programma allo stadio Arechi. Al terzo minuto di gioco, in ricordo della sua maglia numero 3, lo stadio fara’ partire un applauso e saranno esposti striscioni sia nella curva granata che in quella bianconera, mentre prima della gara i rappresentanti delle due tifoserie si scambieranno una maglia celebrativa. L’iniziativa e’ stata presentata questa sera nella sede del club bianconero intitolato ad Andrea Fortunato e che ha sede a SALERNO. “L’occasione e’ di quelle particolari, domani tra l’altro e’ Sant’Andrea e Fortunato sara’ ricordato nella citta’ in cui e’ nato e dalla squadra in cui e’ esploso calcisticamente”, ha affermato Carmine Cuomo, presidente del club Juventus Andrea Fortunato. “Il nostro primo obiettivo come club e’ sempre stato quello di portare il nome di Andrea in giro per l’Italia e per l’Europa. Domani ricordarlo all’Arechi significa dare il giusto vanto ad un grandissimo calciatore e ad un grandissimo uomo. Il fatto che due tifoserie distanti migliaia di chilometri si uniscano in un solo grido, per ricordare Andrea, e’ gia’ una vittoria”. “Sara’ una giornata di sport”, ha rimarcato Riccardo Santoro, presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs. “Nell’occasione vogliamo ricordare Andrea Fortunato, figlio di SALERNO che ha giocato con la Juventus ad alti livelli”.

