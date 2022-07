Salernitana, invariati i prezzi degli abbonamenti, ulteriori sconti per le famiglie

Restano tutto sommato invariati i prezzi degli abbonamenti in casa granata. La Salernitana, dopo una riunione in sede avvenuta nella tarda mattinata di oggi e dopo aver ascoltato il parere finale del presidente Danilo Iervolino, ha lasciato tutto così com’era modificando leggermente il tariffario per il pacchetto famiglia, con sconti un po’ più convenienti.

Il club granata ha deciso di dedicare un’ulteriore scontistica ai nuclei familiari nel settore distinti del Principe degli stadi. La validità è per le 19 gare casalinghe del campionato di massima serie e sono stati aggiunti gli sconti per il secondo figlio (272 €) e per il terzo figlio (238 €).

Il family pack

L’offerta è riservata a nuclei familiari di almeno tre persone (un genitore e due figli oppure due genitori e un figlio). Il genitore potrà sottoscrivere l’abbonamento a prezzo intero (570 €), ridotto se donna (340 €) e per i figli, come detto, a prezzo family (il primo figlio pagherà 306 € e non più 305 € come inizialmente previsto). La sottoscrizione dei nuovi abbonamenti sarà possibile, come già indicato dalla società al lancio, dal 4 al 30 luglio.

