Salernitana-Inter, potenziato il servizio della metropolitana

In occasione dell’incontro di calcio Salernitana – Inter in programma questa sera, venerdì 17 dicembre, alle ore 20.45, presso lo Stadio Arechi, sarà aperta ed in funzione la fermata Arechi – Ospedale della metropolitana di Salerno. Sarà inoltre potenziato il servizio in corrispondenza dell’orario di fine partita, con due corse aggiuntive da Arechi verso Salerno alle ore 23.05 e 23.35. Sarà chiuso il cancello verso l’ospedale, mentre resterà aperto il cancello lato Arechi.