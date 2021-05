Salernitana in serie A, Vittorio Tosto: “Io esulto come un salernitano vero”

di Andrea Criscuolo

Indimenticato terzino sinistro (del vecchio calcio, oggi si definirebbe esterno basso ) degli anni d’oro granata della Salernitana di “Rossilandia”, Vittorio Tosto, visibilmente contento ed emozionato per la vittoria del campionato della squadra granata, è stato ospite della trasmissione social di successo de Le Cronache “Attenti a noi 2” in onda ogni mercoledì alle ore 20.30 e condotta dal Direttore Tommaso D’Angelo e da Andrea Criscuolo. “Lo sapete tutti, ho giocato in tante compagini importanti di tutta Italia per le quali ho stima, ma mi sento Salernitano e tifoso della Salernitana, ringrazio Dio per farmi vivere una sensazione così bella e profonda. Realmente non sono mai andato via da Salerno, non sono nato là ma invidio chi ci ha avuto i propri natali in quella meravigliosa città. Sono molto felice, ma non posso non ricordare la tragedia del povero Loris che ha rattristato tutti, e ricordo anche l’amico Fulvietto De Maio

