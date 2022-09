Salernitana in serata no: ko che fa male

SALERNO – Era il primo snodo importante di questa stagione. Dopo aver dominato in casa della Juventus, la gara con il Lecce avrebbe potuto dare quella spinta in classifica tale per godersi la sosta nel migliore dei modi. Invece, dopo cinque risultati utili consecutivi, la Salernitana di Nicola ha sbagliato completamente la partita cedendo l’intera posta in palio ai salentini. Una sconfitta che brucia ma che magari servirà a riportare tutti con i piedi per terra. Per raggiungere la salvezza serve lottare, avere fame, essere anche più pratici e meno belli. Sicuramente meno leziosi. Nel corso del primo tempo la Salernitana di Nicola ha capito ben poco della partita, sbagliando del tutto anche l’approccio. La squadra granata è apparsa appunto troppo leziosa e sempre alla ricerca della giocata ad effetto invece di cercare la semplicità e la velocità. Proprio questo è stato una caratteristica che la Salernitana ha avuto difficoltà a trovare per l’intero match, in ogni caso. Nel primo tempo però con poco movimento, agli attaccanti sono arrivati ben pochi palloni anche se a tre minuti dal termine Mazzocchi di testa da ottima posizione su cross di Candreva ha sprecato il gol del possibile vantaggio. Un minuto dopo poi è arrivato il meritato vantaggio del Lecce. Palla persa da Mazzocchi, lancio lungo a scavalcare i difensori e Ceesay, eluso Daniliuc prima e Sepe poi ha messo in rete. Il possesso palla del primo tempo del Lecce ha messo in difficoltà i granata che non sono mai riusciti a ripartire. Costretta a tenere bassi Candreva e Mazzocchi, per la Salernitana è stato difficile risalire il campo. Nell’intervallo, ma forse l’avrebbe potuto fare prima, Nicola ha corretto l’impostazione della squadra inserendo Bradaric e Kastanos passando al 4-4-2. La Salernitana ha provato a spingere e ha creato una buona occasione con Maggiore che ha azionato Piatek ma Falcone è stato bravo a deviare in corner. Proprio su angolo al 57’ Gonzalez ha clamorosamente deviato la sfera alle palle del proprio portiere, regalando il pari ai granata. Piatek ha provato con una girata ad accendere l’Arechi ma non ha inquadrato lo specchio. Nonostante i cambi, però, l’inerzia del match è rimasta identica, con una Salernitana troppo imprecisa, incapace di accendersi e di trovare la chiave giusta per far male al Lecce. Una brutta Salernitana, su questo non ci sono dubbi, che ha subito a otto dalla fine il gol di Strefezza che ha gelato l’Arechi. A quel punto è mancata, oltre a tuto il resto, anche la forza mentale per provarci. L’unica occasione è capitata sui piedi di Kastanos che ha ciabattato la conclusione da buona posizione. Troppo poco per una sconfitta meritata che deve far riflettere. Ci sarà tempo fino al match col Sassuolo, un altro match dal peso specifico importante. Un match da affrontare con spirito e mentalità diversa, sperando sia stata davvero solo una serata storta.

