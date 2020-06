Salernitana in rimonta contro la Cremonese, ma quanta paura

Salernitana in difficoltà nel primo tempo e Cremonese in vantaggio già al 6′ con Celar. Campani incapaci di reagire. Nella ripresa con Gondo e Jallow più vivacità ma ancoa Celar raddoppia. Pochi minuti e Arini già ammonito tocca di mano in area, rigore e rosso. Dziczek riapre il match. Rimonta completata grazie al colpo di testa di Di tacchio. I granata vogliono la vittoria ma un gesto di stizza di Lombardi gli procura il rosso diretto. In contropiede mentre Cerci subentrato a Giannetti sciupa Zortea pesca il jolly di giornata per il 3-2. I sei di minuti vedono il forcing disordinato dei campani ma Gondo atterrato si procura il rigore al 93′, dal dischetto Di Tacchio recupera il pareggio.

SALERNITANA-CREMONESE 3-3

SALERNITANA (4-2-4): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski, Lopez; Di Tacchio, Dziczek (30′ st Akpa Akpro); Lombardi, Giannetti (30′ st Cerci), Djuric (16′ st Gondo), Maistro (16′ st Jallow). In panchina: Vannucchi, Russo, Billong, Curcio, Aya, Heurtaux, Kiyine, Capezzi. Allenatore: Ventura

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Ravanelli; Zortea (43′ st Castagnetti), Arini, Gustafson, Valzania, Mogos (29′ st Crescenzi); Celar (43′ st Claiton), Ciofani (29′ st Parigini). In panchina: Volpe, Gaetano, Palombi, Kingsley, Ceravolo. Allenatore. Bisoli

RETI: 6′ pt, 23′ st Celar, 28′ rig. Dziczek, 34′ st Di Tacchio, 40′ st Zortea, 49′ st rig. Di Tacchio

ARBITRO: Baroni di Firenze

NOTE: Allontanati al 53’ dalle rispettive panchine il team manager granata Avallone e il tecnico della Cremonese, Bisoli. Espulsi al 27′ st Arini (C) e al 35′ st Lombardi (S). Ammoniti: Lopez (S), Parigini (C), Di Tacchio (S), Akpa Akpro (S). Angoli: 10-4. Recupero: 2′ pt – 6′ st.

