Salernitana, il prescelto è Bigon

di Marco De Martino

SALERNO – Riccardo Bigon è ad un passo dalla Salernitana. L’operatore di mercato appena liberatosi dal Bologna, con il quale deteenva un accordo fino al 30 giugno 2023, dovrebbe prendere il posto di Walter Sabatini nel ruolo di direttore sportivo del club granata. Una svolta decisa, questa, verificatasi nel tardo pomeriggio di ieri subito dopo l’annuncio del rinnovo di Davide Nicola. In parola con il Parma, Bigon non ha resistito alle sirene della serie A e soprattutto al richiamo di Danilo Iervolino, il quale è riuscito a convincerlo dopo avergli illustrato il progetto tecnico della Salernitana. Un prgetto portato avanti fino a 48 ore fa da Walter Sabatini e che dovrebbe essere preso in mano dall’ex diesse di Reggina, Napoli, Verona e, appunto Bologna. POCHE SQUADRE, TANTI TITOLI Il curriculum di Riccardo Bigon parla chiaro: poche squadre al suo attivo, tanti successi soprattutto al Napoli ed un unico neo, la retrocessione al Verona. Dopo aver iniziato alla Reggina, Bigon nel 2009 fece il grande salto approdando al Napoli. E’ stato l’artefice della ricostruzione della squadra azzurra che, grazie ai suoi acquisti, è tornata rapidamente nell’elite del calcio italiano. Due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e la qualificazione sistematica in Champions League i suoi successi al Napoli, dove ha portato elementi del calibro di Koulibaly, Cavani e Lavezzi. Poco felice la successiva parentesi all’Hellas Verona, durata appena una stagione e culminata con la retrocessione mentre al Bologna ha fatto discretamente bene nei sei anni di collaborazione. Un rapporto chiuso appena tre giorni fa nonostante un contratto in essere, con Bigon che sembrava destinato al Parma prima della chiamata di Iervolino. In queste ore le parti stanno discutendo sulla durata del contratto, che dovrebbe essere almeno di due stagioni. Se dovesse concretizzarsi l’ingaggio di Bigon, la Salernitana di Iervolino si affiderebbe per la seconda volta consecutiva ad un ex direttore sportivo del Bologna: dopo Walter Sabatini, appunto, Riccardo Bigon. CONCORRENZA SBARAGLIATA L’ingaggio di Bigon non è ancora stato ufficializzato ma in giornata dovrebbe arrivare la fumata bianca. Niente da fare dunque sia per Pierpaolo Marino sia per Gianluca Petrachi dati per favoriti, ma anche per i tanti altri profili spuntati in queste ore come Walter Mirabelli, Sean Sogliano, Daniele Faggiano e Mauro Meluso.

