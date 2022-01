Salernitana; Iervolino, ecco piano salvezza

Ha idee innovative che intende mettere in campo per la sua Salernitana. Danilo Iervolino, neo proprietario del club campano, ha illustrato il progetto che ha in mente per rilanciare il calcio a SALERNO e per garantirgli un futuro duraturo. Immagina “una societa’ modello” che fara’ leva su alcuni capisaldi imprescindibili: giovani, valori, tecnologia ma anche sinergie con la citta’. “Il progetto e’ di medio-lungo termine, di autentico cambiamento di statuto comportamentale del mondo del calcio. Amo le sfide e mi auguro di avere successo anche in questo splendido settore”. A coordinare la parte sportiva sara’ Walter Sabatini, che prendera’ il posto di Angelo Fabiani e che avra’ il compito di rinforzare la rosa gia’ in questa sessione di mercato. “Come obiettivo di breve scadenza vogliamo rimanere in Serie A, creando un instant team che possa competere fino alla fine per raggiungere la salvezza. Per farlo – ha spiegato Iervolino – affideremo l’intera gestione sportiva a Walter Sabatini. Sono convinto che con lui si possa fare molto bene. E’ entusiasta di questo progetto e nei prossimi giorni avra’ modo di esternarlo in prima persona”. Ma il progetto sara’ soprattutto all’insegna della discontinuita’ rispetto al passato: “Gli ex proprietari hanno fatto un ottimo lavoro, ma una squadra di calcio deve avere il giusto collegamento con la citta’ perche’ ha un risvolto sociale estremamente rilevante. Faremo della trasparenza la nostra filosofia, ripudiando con tutte le nostre forze qualunque forma di violenza e illegalita’”. Ma anche fuori dal campo saranno tante le novita’: dal marketing alla comunicazione, passando per la struttura medica: “Stiamo elaborando un progetto con Technogym per creare il piu’ grande laboratorio di medicina personalizzata e di preparazione per le performance di atleti nel settore calcistico. Vogliamo creare una squadra che abbia delle grandi professionalita’, una squadra osmotica con il territorio, legata alle attenzioni del territorio, parlo di centro sportivo, di creare un museo, una squadra leggendaria. Creare qualcosa che possa rimanere alla citta’ e di cui essere fieri”.

