Salernitana, esordio a Bologna. Poi all’Arechi arriva la Roma

Questa la prima giornata della serie A edizione 2021-2022 al via nel weekend del 21-22 agosto: Bologna – Salernitana Cagliari – Spezia Empoli – Lazio Verona – Sassuolo Inter – Genoa Napoli – Venezia Roma – Fiorentina Sampdoria – Milan Torino – Atalanta Udinese – Juventus. Esordio in trasferta a Bologna, debutto in casa contro la Roma.

