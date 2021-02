Salernitana, è ora di tornare a correre

di Marco De Martino

Battere il Pisa per smaltire il veleno inoculato dal contestato pareggio con il Chievo e rilanciarsi nella corsa alla promozione. La Salernitana ha le idee chiare su quale sia l’obiettivo da centrare questa sera (ore 19) all’Arena Garibaldi. Un terreno di gioco storicamente avaro di soddisfazioni per i colori granata, visto che è stato espugnato solo una volta grazie ad un guizzo di testa di Alessandro Rosina, ma che dovrà essere teatro del definitivo rilancio della formazione allenata da Fabrizio Castori. La vittoria in campo esterno inizia a mancare da troppo tempo (l’ultimo blitz, in quel di Venezia, è datato 27 dicembre) così come i punti in formato trasferta collezionati finora dai granata, soltanto 12 sui 36 complessivi in classifica, in pratica un terzo.

