Salernitana, é la settimana decisiva

di Marco De Martino

SALERNO – Ci siamo, è appena cominciata la settimana decisiva per la cessione della Salernitana. La situazione è chiara: Claudio Lotito ha accettato di cedere la sua creatura e sta valutando attentamente l’offerta formalizzata da Andrea Raddrizzani. L’imprenditore milanese, proprietario del Leeds United, attende una risposta da parte del patron della Lazio, risposta che dovrebbe giungere nelle prossime ore. A Villa San Sebastiano dovrebbe consumarsi un altro summit durante il quale Lotito si confronterà con suo cognato e socio Marco Mezzaroma ed il proprio pool di legali per decidere di quale colore dovrà essere la fumata. C’è ottimismo ma con Lotito, si sa, non c’è mai nulla di scontato. Nel giro di un paio di giorni, tre al massimo, dovrebbero esserci novità definitive. Sullo sfondo restano le altre ipotesi, come quella della cessione con un trust di scopo o quella di un altro imprenditore che però, al momento, appaiono molto remote. Il tempo infatti scarseggia e non ci sono più margini per temporeggiare. Il 25 giugno è dietro l’angolo e per non correre rischi bisognerà chiudere entro questa settimana. Lotito ne è consapevole ed a breve assumerà una decisione. L’offerta di Raddrizzani dovrebbe prevedere, è bene ricordarlo, la permanenza di Marco Mezzaroma con una quota minoritaria (20, al massimo 25%) che non dovrebbe essere osteggiata dalla Figc. Conferme anche per Fabiani come direttore sportivo e per Castori come allenatore della squadra. Dalla sinergia con la Lazio si potrebbe passare a quella con il Leeds, anche se il tecnico granata ha chiesto la conferma di alcuni elementi di proprietà della società capitolina, come Casasola ed Anderson. Di strategie di mercato però ci sarà tempo e modo per parlarne: prima c’è da concretizzare il passaggio di consegne da Lotito a Raddrizzani e le prossime ore saranno cruciali affinché questo possa accadere. Nel frattempo i tifosi granata aspettano e sperano…

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia