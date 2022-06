Salernitana, è il Bigon day

di Marco De Martino

SALERNO – Riccardo Bigon, salvo clamorosi colpi di scena, oggi diventerà il nuovo direttore sportivo della Salernitana. L’operatore di mercato, dopo aver ufficialmente rifiutato la proposta del Parma, si accinge ad accettare quella formulata dal presidente granata Danilo Iervolino. Nella giornata di oggi, quasi certamente, ci sarà l’annuncio ufficiale con Bigon che dovrebbe sottoscrivere un accordo biennale. Bisognerà verificare anche se Bigon sarà pluripotenziario, come avvenne con Sabatini, oppure gli verrà affiancata una o più figure per poter gestire meglio le varie aree di competenza. In ogni caso, per chiudere la vicenda, non si potrà e non si dovrà andare oltre la giornata di domani visto che tutto il vantaggio accumulato subito dopo la fine della stagione è ormai andato a farsi benedire e va immediatamente programmata la nuova stagione, a cominciare dal mercato. DS SUBITO OPERATIVO Riccardo Bigon infatti sarà subito operativo per costruire la Salernitana prossima ventura, ma non solo. Innanzitutto l’ex direttore sportivo di Napoli, Verona e Bologna incontrerà Davide Nicola per fare il punto della situazione circa il mercato ma anche in merito alla composizione dello staff tecnico e sanitario che dovrà far parte dell’organico. Valutazioni in corso verranno fatte sui tanti collaboratori sotto contratto, soprattutto relativamente a coloro che erano stati inseriti in organigramma prima dell’arrivo di Iervolino, dalla vecchia proprietà. Bigon e Nicola dovranno decidere di comune accordo e, ovviamente, secondo le indicazioni e soprattutto l’avallo del presidente Danilo Iervolino, quali saranno le figure che potranno proseguire l’avventura a Salerno e quali quelle che non saranno confermate. Poi, come detto, si passerà al mercato. Nicola girerà a Bigon la lista stilata in precedenza con Walter Sabatini, con i riconfermati ed i potenziali obiettivi, inclusi coloro che sono andati via per fine prestito (ad esempio Verdi e Bonazzoli) e che il tecnico vorrebbe trattenere. Si discuterà anche del progetto tattico che Nicola ha intenzione di intraprendere, anche se in maniera più marginale, soprattutto per comprendere su quali profili, in sede di campagna acquisti, bisognerà insistere. Poi per Bigon ci sarà anche la questione, abbastanza ingarbugliata, dei quasi trenta calciatori ancora sotto contratto che andranno piazzati sul mercato. E sbolognare i vari Kristoffersen, Sy, Simy, Cavion e così via sarà davvero un’impresa impegnativa per l’esperto operatore di mercato. Infine, Bigon si concentrerà sulla costruzione della nuova rosa granata.

